Toronto FC è a trazione italiana con Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Entrambi sono andati in gol nel 3-1 contro i Portland Timbers firmando le reti decisive nel finale di gara: dal loro arrivo la franchigia canadese è imbattuta con 3 vittorie e un pareggio, e i due azzurri Ilè a trazione italiana con. Entrambi sono andati in gol nelcontro ifirmando le reti decisive nel finale di gara: dal loro arrivo la franchigia canadese è imbattuta con 3 vittorie e un pareggio, e i due azzurri hanno messo la firma in 8 degli ultimi 10 gol di Toronto

La rete di Insigne arriva al 79' ed è quella che riporta in vantaggio Toronto: l'ex Napoli riceve in area il servizio di Michael Bradley, ex Roma, controlla e poi scaraventa la palla sotto la traversa.

Il tris arriva 6 minuti dopo, all'85', ed è di Federico Bernardeschi che chiude la pratica: riceve in area, si gira e fulmina il portiere con un sinistro incrociato sul primo palo. Una delizia dell'ex giocatore di Fiorentina e Juventus che esulta levandosi la maglia.

"Hanno portato qualità speciali. I grandi giocatori non ci mettono tanto per carburare e integrarsi", ha detto l'allenatore Bob Bradley, papà di Michael ed ex ct della nazionale americana, a proposito dell'impatto di Insigne e Bernardeschi sulla squadra.

"All for oneee": Bernardeschi si scatena davanti ai giornalisti

