Lukaku sì, ma senza risonanza. L'attaccante dell'Inter sarà a bordo dell'areo che domani porterà il Belgio in Kuwait, sede fissata per il ritiro pre mondiale della nazionale deima ancora il commissario tecniconon sa con certezza se potrà averlo o meno a disposizione per il Mondiale nonostante Lukaku sia nella lista dei 26 convocati . La risonanza magnetica che era in programma per oggi infatti non è stata effettuata, nonostante fosse fissata da giorni. Lukaku parte dunque per il Mondiale con un grande punto interrogativo che lo sovrasta. Potrà essere schierato o no? La risposta definitiva potrebbe darla l'esito dell'esame fissato dallo staff medico del Belgio per lunedì prossimo, ossia ad appena 48 ore dall'esordio contro il(in programma mercoledì 23 novembre alle ore 20.00 allo stadio Al Rayyan). A quel, punto tutti i dubbi della presenza effettiva dia Qatar 2022 saranno chiariti.

Quanto rischia il Belgio ad aspettare? Il tempo per un eventuale cambio nella lista dei convocati comunque c'è. La dead line per Martinez sono infatti ledi, cioè esattamente 24 ore prima del match contro il Canada. Tempi stretti, ma se sono necessari per avere o meno Lukaku in una manifestazione come il Mondiale il gioco potrebbe valere la proverbiale candela. Il condizionale è però d'obbligo. Come starà effettivamente Lukaku? Di fatto, l'attaccante nerazzurro non gioca dal 29 ottobre scorso, giorno in cui si è verificata la ricaduta alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro in seguito al match casalingo dellcontro la. In totale, in questa stagione Lukaku ha giocatoin gare ufficiali trovando. Nelle ultime due settimane, l'attaccante dell'Inter ha lavorato in Belgio seguito attentamente dallo staff medico della Nazionale stessa, diviso tra terapie ed esercizi. Una scommessa, quella di portarlo al Mondiale, che Martinez si sente di giocare. Sicuramente, non lo vedremo in campo nell'amichevole contro l'Egitto fissata per venerdì prossimo. Pilotati dall'ottimismo, in Belgio sperano di averlo a disposizione per l'ultima partita del girone di qualificazione contro la Croazia in programma il 1° dicembre, termine ultimo che aveva imposto anche lo stesso commissario tecnico parlando in un'intervista all'Equipe . Di fatto, Lukaku ha altre due settimane di lavoro per ristabilirsi del tutto e provare a scendere in campo. Non sono pochi, potrebbe davvero farcela.