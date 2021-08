Notizia che era nell'aria da tempo e di cui ora è arrivata la definitiva ufficialità: dopo essere stata inserita in tutti i cinque principali Campionati europei, nella Champions League ed ai recenti Campionati Europei, la VAR (video assistant referee) verrà utilizzata per tutte le partite di qualificazione in Europa alla prossima edizione della Coppa del Mondo, che vivremo nel 2022 in Qatar.

Svolta dunque anche a livello di match di qualificazione, con la UEFA che ha ufficializzato la notizia dopo l'accordo con la FIFA, successivo alla richiesta del Comitato Esecutivo che si era già pronunciato su questa questione nello scorso luglio. Il sistema verrà dunque utilizzato già dalla prima pausa per le Nazionali, prevista per il prossimo settembre, a cavallo tra la seconda e la terza giornata di Serie A.

Novità questa che sarebbe dovuta esser stata introdotta già da un anno, ma che è incappata in intoppi burocratici e rinvii a causa di complicazioni di tipo logistico e a rischi associati al proliferare dal Covid. Gli amanti del calcio possono dunque esultare: ci saranno ancora meno errori arbitrali pure nelle qualificazioni dei prossimi Mondiali, uno step di avvicinamento che, lo sappiamo bene, va tutt'altro che sottovalutato.

