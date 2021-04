La Rai ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione integrale di, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar. L'annuncio è arrivato direttamente dalla FIFA tramite una nota ufficiale. Il network pubblico si è aggiudicato la possibilità di trasmettere i 64 incontri della rassegna iridata per cui si vociferava l’ipotesi di veicolare le immagini di 36 gare in streaming pay. Esiste la possibilità che nei prossimi mesi la Rai cederà una parte dei diritti, in modo da rientrare in parte dall’operazione di acquisto.