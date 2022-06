Presto sui campi da calcio potrebbe arrivare il "semi-automated offside", per noi italiani il fuorigioco "semi-automatico". Un sistema tecnologico, ma ancora umano, per fare chiarezza, appunto, sul fuorigioco. Rispetto alla Var, si taglierebbero decisamente i tempi: si parla di venti secondi per dire “sì” o “no” nelle sperimentazioni al Mondiale per club. Poi si andrà all’assalto del fuorigioco “completamente” automatico. Il “semi” ha un orizzonte preciso: il Mondiale in Qatar. Oggi, lunedì, ne parlerà il Board riunito a Doha.

Non oltre i 20 secondi per la decisione

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il semi-automated è stato testato in due partite del Mondiale per club 2021 in Qatar, e poi nell’Arab Cup. In cosa consiste? Dieci/dodici telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, tracciano 18 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando la sua posizione in campo. Il numero di “punti-dati” arriverà a 29, aumentando la precisione della rilevazione. Sebastian Runge, responsabile tecnologia Fifa, spiega: "Stiamo tracciando tutto con 50 fotogrammi al secondo. Quindi, 50 volte al secondo sappiamo dove si trovano i giocatori. Facciamo lo stesso per la palla. Quindi sappiamo dove sono la palla e i piedi". In più, si ricorre all’animazione 3D che aiuterà a visualizzare la risposta del sistema per arbitri e spettatori. Obiettivo: non oltre i 20 secondi per una decisione che la tecnologia comunica al Var e il Var all’arbitro. Se a novembre sarà pronto il semi, il traguardo più ambizioso è andare dritti verso il "full”, che avrebbe le stessi basi ma taglierebbe un passaggio: la comunicazione arriverebbe direttamente agli arbitri in campo, riducendo ancora di più i tempi. Un fuorigioco segnalato in tempo reale.

