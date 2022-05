è un’eventualità molto più concreta di quanto si pensi”. Parola e musica del numero uno della Federgolf, Franco Chimenti che ai microfoni di ‘La politica nel pallone‘ su Rai Gr Parlamento ha rilanciato l’ipotesi di un ripescaggio della Nazionale azzurra al posto dell’Ecuador. Uno scenario emerso qualche settimana fa, a seguito L’Italia presente al prossimi Mondiali di calcio in programma in Qatar nel prossimo mese di novembre “”. Parola e musica del numero uno della Federgolf,che ai microfoni di ‘‘ su Rai Gr Parlamento ha rilanciato l’ipotesi di un ripescaggio della Nazionale azzurra al posto dell’Ecuador. Uno scenario emerso qualche settimana fa, a seguito dell’esposto della Nazionale cilena della successiva indagine avviata dalla FIFA per fare luce in merito alla possibilità falsificazione degli atti di di concessione della nazionalità ecuadoriana a Byron David Castillo Segura, 23enne difensore che ha giocato 8 partite di qualificazione con l’Ecuador pur essendo titolare di un passaporto colombiano.

"Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente l’Italia - ha proseguito nel suo intervento Chimenti - In questo momento sto facendo il tifo per noi, ma le regole del gioco sono queste, e allora crediamoci. Un ripescaggio non sarebbe una cosa ingiusta”.

Ad

Christillin (membro FIFA): "Zero chance per l’Italia di ripescaggio al Mondiale"

Mondiali "Campioni del Mondo!" 15 anni fa il trionfo a Germania 2006 09/07/2020 A 09:15

A stretto giro di posta e a fare chiarezza su questa ipotesi assai complicata ci ha pensato anche Evelina Christtlin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA che intervenuto ai microfoni del programma radiofonico RAI ‘Un giorno da pecora’ ha negato decisamente questa possibilità.

"Non è vero che stiamo per esser ripescati ai mondiali di calcio anche nel caso l’Ecuador venisse espulso. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo mondiale”.

Cosa dovrebbe succedere perchè l’Italia venga ripescata?

Come sottolineato dalla stessa Christillin perché una Nazionale europea venga chiamata in luogo di una sudamericana dovrebbe succedere davvero qualcosa di incredibile. Ossia che il Congresso della FIFA appuri una violazione talmente grave che si manifesti in una sanzione pesantissima come la sospensione della Nazionale ecuadoregna dalle competizioni FIFA. Un’ipotesi difficilmente percorribile anche perché non esiste alcun automatismo che dice che ad essere ripescata debba essere per forza la Nazionale con il miglior ranking e non una appartenente al medesimo continente. Insomma sognare non costa nulla ma le speranze sembrano davvero essere ridotte al lumicino.

Laureus Awards, l'Italia di Mancini squadra dell'anno: "Che orgoglio!"

Mondiali Nostalgia Italia: 4 luglio 2006, Germania-Italia 0-2, andiamo a Berlino! 04/07/2020 A 09:15