Delle possibili conseguenze di una partita così dolorosa ha parlato anche la leggenda del calcio inglese Alan Shearer, che al portale The Athletic ha mostrato tutta la propria vicinanza al centravanti del Tottenham. Un errore pesantissimo, costato l'eliminazione della sua Inghilterra. Harry Kane si lecca ancora le ferite per il penalty calciato alle stelle contro la Francia che, di fatto, ha costretto la nazionale dei Tre Leoni a rifare le valigie e a lasciare anzitempo il Mondiale., che al portale The Athletic ha mostrato tutta la propria vicinanza al centravanti del Tottenham.

Harry Kane deluso dopo il rigore sbagliato contro la Francia Credit Foto Getty Images

Shearer sul rigore sbagliato da Kane

"Harry è un giocatore eccezionale. Conosco la sua posizione, il suo modo di pensare e come si preoccuperà ancora e ancora per questo rigore sbagliato. Questa notte e la prossima si sdraierà sul cuscino e fisserà il soffitto. Rivedrà questo momento più volte. Questo lo tormenterà per il resto della sua vita. Quando giocavo per il Newcastle, ho sbagliato un rigore importante contro il Sunderland in modo molto simile (a come ha fatto Kane ndr). Questo mi perseguita ancora! Può sembrare drammatico, ma mi sveglio ancora pensando a quell'errore. Harry non è solo un attaccante, è il capitano, il leader, il migliore della squadra inglese, l'uomo che tutti ammirano. Per un centravanti tutto questo fa parte del gioco. Ti sembra sempre di aver deluso le persone quando non segni, proprio come ami e brami i grandi momenti".

