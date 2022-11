Mio papà è un genio, pensa a tutto - dice Sebastian -. Mi ha chiesto: vuoi riempire l'album? E allora adattiamolo". Un album delle figurine , nello specifico quello dedicato ai Mondiali in Qatar che prenderanno il via domenica prossima 20 novembre , adattato al metodo Braille: l'idea geniale è merito di Sebastian Filoramo, 12enne ragazzino venezuelano non vedente che ha escogitato un modo originale e innovativo per completare la raccolta. Grazie all'aiuto dei genitori e del suo insegnante di scuola, Sebastian ha reso leggibili anche per le persone cieche tutte le circa 600 figurine che compongono l'album di Qatar 2022. "- dice Sebastian -.".

La personalizzazione delle figurine ha richiesto l'utilizzo, tra l'altro, di carta adesiva trasparente sulla quale trascrivere in Braille i nomi e i numeri dei giocatori, e di colla da posizionare sui bordi dei quadrati che fanno da cornice alle figurine. "Sebastian ha sempre idee brillanti - il commento di Yohelis Nelo, l'insegnante del ragazzino -. Ho accettato di aiutarlo, a patto che prima finisse tutti i compiti". Spoiler: da non perdere il momento in cui Sebastian trova la figurina di Lionel Messi, una gioia davvero incontenibile...

Ad

Mondiali Mbappé: "Ho pensato di lasciare la Francia, mi chiamavano scimmia" 12 ORE FA

Dai container alle stanze super lusso: le curiosità sugli 8 stadi dei Mondiali

Mondiali Argentina: i convocati, Dybala c'è, sorpresa Nico Gonzalez 19 ORE FA