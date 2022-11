Siamo in clima di Mondiali e come non ricordare il gol segnato da Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra nel 1986 con un clamoroso colpo di mano. La Mano de Dios rappresenta uno degli eventi epocali della storia del calcio. L'arbitro del match Bin Nasser ha deciso di mettere in vendita il pallone della partita, battuto all'asta a Londra per 2 milioni di sterline.

Ad

Queste le dichiarazioni dell'arbitro che ha voluto ritornare sull'episodio incriminato: "Non sono riuscito a vedere chiaramente l'episodio. I due giocatori, Shilton e Maradona, erano di fronte a me da dietro. Secondo le istruzioni della Fifa emesse prima del torneo, ho guardato il mio guardalinee per avere conferma della validità del gol, e lui è tornato sulla linea di metà campo, dandomi dunque la conferma. Alla fine della partita, l'allenatore dell'Inghilterra Bobby Robson mi ha detto: 'Hai fatto un buon lavoro, ma il guardalinee è stato irresponsabile'".

Mondiali Portogallo, si ferma Ronaldo: out per l'amichevole con la Nigeria 2 ORE FA

Maradona, l'altra "Mano de Dios" decisiva a Italia '90

Mondiali Argentina, Di Maria è già in palla: due gol nel 5-0 agli Emirati 3 ORE FA