Vo avevamo già raccontato di come il Qatar aveva deciso di ovviare al problema delle numerose richieste di alloggi durante i Mondiali, dei costi per gli hotel extralusso e del rischio di overbooking. L'organizzazione aveva ideato la realizzazione di piccoli villaggi fatti di container costruiti a ridosso del deserto: oltre 200€ a notte per dormire, magari sferzati dalle tempeste di sabbia, in quelli che di fatto sembravano più loculi in lamiera che stanze, considerando inoltre che i bagni dovevano essere in comune

Ebbene, a Doha è successo un pasticcio: molti di questi villaggi, in particolare quello di Rawdat al Jahhaniya, non sono stati ultimati e quindi non solo non c'erano stanze disponibili (e già prenotate), ma nemmeno i bagni erano funzionanti, causando ai tifosi evidenti disagi.

Il Comitato Supremo (che fa capo al Governo qatariota), perciò, si è visto costretto a decidere di risarcire chi è stato danneggiato, e dovrà erogare il 100% della cifra sborsata, anche se non ha mancato di scaricare la responsabilità sulla ditta costruttrice:

Sappiamo che alcuni supporter hanno avuto ritardi nella scelta del villaggio dove alloggiare. La colpa è imputabile ai proprietari e costruttori delle sistemazioni, che sono gestite da privati. Molte non hanno inoltre raggiunto gli standard richiesti e che erano stati pubblicizzati al momento della vendita. Pur non essendo direttamente responsabile, il Comitato Supremo si fa carico di rettificare questi errori, offrendo rimborsi o sistemazioni alternative a suo carico.

C'è dunque chi ha provato a venirne a capo: secondo quanto riporta gazzetta.it, ESPN - una testata decisamente importante - ha provato a telefonare all'assistenza clienti degli alloggi, ma con un risultato pressoché nullo. Chiamando, si attiva un risponditore automatico che dice "Il sistema è in manutenzione, si prega di richiamare".

