Paulo Bento rischierà Kim Min-jae nel match di oggi contro il Ghana? Anche i tifosi del Napoli - oltre a quelli della Corea del Sud - sono in apprensione per le condizioni del forte centrale difensivo, uscito dolorante dalla prima partita del Mondiale con una caviglia in disordine e un polpaccio dolorante

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport proprio il muscolo desta le preoccupazioni più alte nello staff coreano: Il polpaccio è delicato, uno stiramento chiuderebbe fin d’ora il Mondiale del difensore coreano e preoccuperebbe anche il Napoli, nonostante alla ripresa del campionato manchi più di un mese. La sensazione è che però Paulo Bento farà di tutto per schierare Kim Minjae dall'inizio, vista l'importanza del match.

