La vittoria per 2-1 dell'Arabia Saudita in rimonta sull'Argentina al Lusail Stadium entra di diritto nella galleria delle imprese più incredibili nella storia dei Mondiali. Per capire come sia stato possibile che una Nazionale che occupa il 51° posto nel ranking FIFA abbia potuto infliggere una lezione simile a Messi e compagni , indicati praticamente all'unanimità tra i favoriti per la conquista della Coppa del Mondo , bisogna partire dall'uomo che la allena, Hervé Renard.

Renard, giramondo e re d'Africa

Francese di 53 anni originario di Aix-les-Bains, Hervé Renard è il condottiero di questa Arabia Saudita che ha stupito il mondo. Diventato tecnico dopo una modesta carriera di difensore spesa interamente in patria, Renard inizia ad allenare nel 1999 sedendosi sulla panchina del Draguignan, il club provenzale nel quale aveva chiuso la sua esperienza di calciatore. La sua vocazione da giramondo, tuttavia, emerge ben presto e lo porta a lavorare - tra l'altro - in Cina, Vietnam e Inghilterra. Ma è soprattutto la conoscenza del calcio africano a segnare la svolta della sua carriera. Nell'arco di tre anni, dal 2012 al 2015, Renard diventa infatti il primo commissario tecnico al mondo capace di vincere due Coppe d'Africa con due Nazionali diverse (Zambia e Costa d'Avorio). Quello in Qatar è il suo secondo Mondiale: aveva già guidato il Marocco quattro anni fa in Russia senza riuscire a superare la fase a gironi. Se il buongiorno si vede dal mattino, stavolta le cose potrebbero andare decisamente meglio...

Hervé Renard durante Argentina-Arabia Saudita - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

L'Argentina vale 25 volte l'Arabia Saudita

Il miracolo dell'Arabia di Renard è facilmente spiegabile con un dato: la rosa dell'Argentinavale 25 volte quella saudita. Secondo Transfermakt, infatti, il valore complessivo dei giocatori che compongono la Seleccion di Lionel Scaloni è di poco superiore ai 645 milioni di euro, mentre la squadra a disposizione di Renard sfonda di poco quota 25 milioni. Il giocatore più costoso dell'Arabia Saudita, il terzino destro Sultan Al Ghannam, vale 2,5 milioni di euro e contro l'Argentina non è nemmeno partito nell'undici titolare (è entrato in campo solo nel finale). Il giocatore con il più alto valore tra gli argentini, invece, è Lautaro Martinez con 75 milioni. Non solo: nessun giocatore dell'Arabia Saudita milita in un club europeo. Due mondi opposti, è proprio il caso di dirlo.

Saleh Al-Shehri esulta durante Argentina-Arabia Saudita - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Al Shehri e Al Dawsari, gli eroi che hanno ribaltato l'Argentina

Il gol che ha fatto piangere l'Argentina porta la firma di Salem Al Dawsari, 31enne attaccante dell'Al Hilal, club in cui ha vinto praticamente tutto e dove è considerato un idolo. Di fatto, stiamo parlando di un calciatore sconosciuto che finora ha trascorso la sua carriera quasi interamente in patria: l'unica parentesi è l'esperienza in prestito al Villarreal per sei mesi nel 2018, archiviata senza troppa gloria e con una sola presenza in Liga. Tutt'altra musica in Nazionale: la rete del 2-1 all'Argentina è la numero 18 di Al Dawsari in 72 presenze. L'uomo copertina di Qatar 2022 è lui, anche se non va dimenticato che il merito di avere avviato la rimonta sull'Argentina è tutto del suo compagno di club all'Al Hilal, ovvero del 29enne Saleh Al Shehri: un altro carneade, che tuttavia ha una media gol decisamente interessante con la maglia della Nazionale (11 in 21 presenze). Al Dawsari e Al Shehri non sono proprio i nomi più semplici da memorizzare: eppure il mondo, almeno per un giorno, è ai loro piedi.

