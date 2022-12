Lionel Messi e lo è stata. La Pulce festeggia la partita n° 1000 in carriera con il primo gol nella fase a eliminazione diretta di un mondiale. Alvarez completa l'opera Doveva essere la notte die lo è stata. La Pulce festeggia la partita n° 1000 in carriera con il primo gol nella fase a eliminazione diretta di un mondiale. Alvarez completa l'opera dell'Argentina che supera 2-1 l'Australia e raggiunge l'Olanda nel primo quarto di finale di Qatar 2022. Inutile il tentativo di rimonta australiano nel finale su autogol di Enzo Fernandez. Ecco i voti dei protagonisti dell'Ahmed bin Ali Stadium.

--- Le pagelle dell'Argentina ---

Emiliano MARTINEZ 7 - Provvidenziale parata al 97' su tiro ravvicinato di Kuol. I compagni corrono ad abbracciarlo come se avesse fatto un gol

Nahuel MOLINA 5,5 - Si perde spesso l'uomo in fase di ripiegamento (dall'80' MONTIEL S.V.)

Nicolas OTAMENDI 6 - Firma l'assist dell'1-0 di Messi, ma poi nella ripresa rischia di combinare la frittata con un retropassaggio frettoloso al portiere

Cristian ROMERO 6,5 - Della retroguardia argentina è l'elemento più affidabile

Marcos ACUNA 6 - Positivo in difesa, rinunciatario in attacco (dal 71' TAGLIAFICO 5,5 - Si mangia un gol davanti a Ryan)

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Insostituibile nell'undici di Scaloni: il suo apporto non è appariscente, ma quando conta lui c'è sempre. Come quando c'è da pressare Ryan in occasione del 2-0

Enzo FERNANDEZ 6 - Devia, involontariamente, in porta un tiro che probabilmente avrebbe concluso la sua corsa in curva. La sfortuna gli toglie mezzo voto in un match di personalità. A 21 anni il futuro è ai suoi piedi

Alexis MAC ALLISTER 6 - Corre, lotta e recupera palloni per 80' (dall'80' PALACIOS S.V.)

Lionel MESSI 7,5 - Alla partita n° 1000 da professionista segna il primo gol nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale alla prima palla toccata in attacco, dalla sua mattonella. Se non è destino questo... Nella ripresa si traveste da assistman, ma predica nel deserto

Julian ALVAREZ 7 - Confermato da Scaloni al posto di Lautaro Martinez, segna il suo secondo gol in questo mondiale, scippando il pallone a Ryan. In stato di grazia (dal 71' La. MARTINEZ 5 - Spreca un rigore in movimento che poteva essere il colpo del ko: errore pesantissimo in un mondiale per ora da dimenticare)

Alejandro GOMEZ 5,5 - Prende il posto di Di Maria infortunato: non si vede tantissimo. Esce per questioni tattiche (Li. MARTINEZ 6,5 - Si immola salvando un gol nel finale: intervento miracoloso come quello del suo omonimo in porta)

Ct. Lionel SCALONI 6,5 - Vola ai quarti (col brivido finale) con Dybala e Di Maria in panchina. La sensazione è che questa Argentina non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale. E questo può solo essere positivo dato che c'è tutto il tempo per farlo...

--- Le pagelle dell'Australia ---

Mathew RYAN 4 - Incolpevole sul colpo da biliardo di Messi, tenta un improbabile dribbling in area piccola regalando il 2-0 all'Argentina. Scellerato

Milos DEGENEK 6 - Argina il Papu Gomez: what else? (dal 75' KARACIC S.V.)

Harry SOUTTAR 5 - Messi lo ubriaca: non è il primo (e non sarà l'ultimo)

Kye ROWLES 5 - Vedasi sopra: i due centrali difensivi contro l'attacco di Scaloni ci hanno capito veramente poco

Aziz BEHICH 6 - Da un suo fallo inutile nasce l'azione del gol del vantaggio albiceleste, nel finale si traveste da Messi e sfiora il gol della vita

Keanu BACCUS 5 - Si perde la Pulce in occasione dell'1-0 (dal 58' HRUSTIC 6 - Ravviva un centrocampo inerme nel secondo tempo)

Jackson IRVINE 5,5 - Quando ha la palla tra i piedi non fa nulla per mettersi in mostra

Mathew LECKIE 6 - E' uno dei pochi che prova a giocare palla a terra tra i Socceroos (dal 75' KUOL S.V.)

Aaron MOOY 6 - Sbaglia poco in cabina di regia

Mitchell DUKE 5 - Si schianta contro il muro eretto da Romero e Otamendi (dal 75' MACLAREN S.V.)

Riley MCGREE 5,5 - Prova a creare profondità, ma ci riesce solo a tratti (dal 58' GOODWIN 7 - Il suo gol tiene vive le speranze degli australiani fino all'ultimo. Cambio azzeccato da Arnold)

Ct. Graham ARNOLD 6 - La sua Australia si sveglia troppo tardi, ma esce dal mondiale in Qatar a testa alta restando in partita fino al 97' contro una delle favorite per la vittoria finale. Chapeau

