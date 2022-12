Leo Messi in questo Mondiale. Dopo la rete nel ko inaugurale 3 reti in quattro partite. È proprio la Pulce ad aprire il match contro l'Australia, con un colpo da biliardo a dare una svegliata alla difesa di Ryan che era rimasta a guardare. L'Argentina vince così 2-1, 9° gol in carriera ai Mondiali (in 5 partecipazioni). E sono tre i gol diin questo Mondiale. Dopo la rete nel ko inaugurale contro l'Arabia Saudita e quello, decisivo, contro il Messico alla seconda giornata, l'attaccante del PSG si porta a quota. È proprio laad aprire il match contro l', con un colpo da biliardo a dare una svegliata alla difesa di Ryan che era rimasta a guardare. L'Argentina vince così 2-1, elimina l'Australia e troverà l'Olanda ai quarti di finale dopo il successo degli Oranje contro gli Stati Uniti . Per Messi, inoltre, è ilin carriera ai Mondiali (in 5 partecipazioni).

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Messi, 1000 presenze in carriera: c'è riuscito solo un altro argentino 3 ORE FA

Un risultato importante per Messi che supera così Diego Armando Maradona. 8 gol in 31 partite ai Mondiali per il Pibe de Oro, 9 reti in 32 gare per Messi che ora si trova solo a 1 gol dal miglior marcatore argentino della storia dei Mondiali: Gabriel Omar Batistuta che ne fece 10 in carriera.

I migliori marcatori dell'Argentina ai Mondiali

Giocatore Gol fatti Batistuta 10 (3 Mondiali) Messi 9 (5 Mondiali) Maradona 8 (4 Mondiali) Stábile 8 (1 Mondiale) Kempes 6 (3 Mondiali)

Un risultato importante, in un giorno importante. Nel match contro l'Australia, infatti, Messi ha toccato quota 1000 presenze in carriera tra Nazionale e squadre di club. E in Nazionale fanno 94 gol in 169 presenze.

"Volete una foto con Messi?": il discorso del ct dell'Arabia Saudita diventa virale

Mondiali Messi accompagna l'Argentina ai quarti: l'Australia si arrende 2-1 3 ORE FA