Argentina che al debutto in Qatar aveva subito il clamoroso ko per Messi e compagni, però, si sono rialzati. Scaloni ha sistemato la formazione e, passo dopo passo, l'Albiceleste ha vinto tutte le partite fino Argentina dovesse vincere il Mondiale? Non sarebbe la prima volta che ad alzare la Coppa del Mondo sia una Nazionale che aveva perso al debutto. È stata sconfitta alla prima giornata del Mondiale, in maniera clamorosa. Parliamo dell'che al debutto in Qatar aveva subito il clamoroso ko per 2-1 contro l'Arabia Saudita e, se avesse perso col Messico nella partita successiva, sarebbe stata già fuori.e compagni, però, si sono rialzati.ha sistemato la formazione e, passo dopo passo, l'ha vinto tutte le partite fino alla vittoria sulla Croazia e così conquistare il pass per la finalissima di Lusail che si disputerà il prossimo 18 dicembre contro la Francia . E se l'? Non sarebbe la prima volta che ad alzare la Coppa del Mondo sia una Nazionale che aveva perso al debutto.

Ad

CHI VINCERÀ IL MONDIALE 2022? Argentina Francia

Mondiali La classifica marcatori del Mondiale: Mbappé vs Messi 09/12/2022 ALLE 23:33

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

La Spagna 2010 in Sudafrica

C'è solo un precedente e che precedente. L'unica Nazionale, fino ad oggi, a conquistare un Mondiale, partendo però con una sconfitta nel torneo, è stata la Spagna di Vicente del Bosque nel 2010. Nell'edizione in Sudafrica. Quella Spagna, che arrivava dall'Europeo vinto nel 2008 con Aragones, perse però al debutto nel Mondiale contro la Svizzera. 1-0 targato Gelson Fernandes. E via ai processi, anche se la Spagna si rialzò prontamente con i successi su Honduras e Cile e il primo posto nel girone. Poi le Furie Rosse fecero cammino netto battendo, nella fase ad eliminazione diretta, Portogallo, Paraguay, Germania e Olanda in finale.

Gerard Pique Spagna 2010 Credit Foto Eurosport

Era successo anche a...

Altre Nazionali, nella storia dei Mondiali, hanno perso la partita inaugurale, ma sono comunque riuscite ad arrivare in finale. Andando indietro nella storia abbiamo la Germania Ovest del 1982 che, dopo il ko al debutto con l'Algeria per 2-1, riuscì ad approdare fino alla finale dove perse contro l'Italia di Bearzot che conquistò il Mondiale grazie al 3-1 di Madrid. Nel 1990 capitò proprio all'Argentina che arrivò a giocarsi la finale dell'Olimpico di Roma, con la Germania Ovest, partendo dal ko con il Camerun a San Siro. Finale però vinta dalla Germania col gol di Brehme. Ed è capitato anche all'Italia nel 1994: gli azzurri persero ai rigori contro il Brasile in finale, ma partirono dal clamoroso ko al debutto con l'Irlanda a causa del gol di Houghton. Italia che passò per il discorso delle migliori terze.

Argentina, tifosi in estasi: una marea umana invade Buenos Aires

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37