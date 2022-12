Julian Alvarez, giovane attaccante di proprietà del Manchester City: il classe 2000 è andato a segno in entrambe le sue prime due gare da titolare in Coppa del Mondo, contro Polonia ai gironi e In un Mondiale, per ora, da spettatore per Paulo Dybala e da dimenticare per Lautaro Martinez, l'eroe dell'Argentina , giovane attaccante di proprietà del Manchester City: il classe 2000 è andato a segno in entrambe le sue prime due gare da titolare in Coppa del Mondo, contro Polonia ai gironi e Australia agli ottavi . E' solo il sesto giocatore a riuscirci nella storia dell'Albiceleste, l'ultimo era stato un certo Hernan Crespo nel 2006. Scopriamo insieme qualcosa in più della giovane carriera di Julian il predestinato.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Chi è Julian Alvarez: dal River Plate al Manchester City

Alvarez inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio con la maglia dell'Atletico Calchin, squadra della sua città natale. Nel 2016, a sedici anni, sostiene un provino sia per il Boca Juniors che per il Real Madrid, ma pur colpendo i Blancos, a causa dei limiti di età, non viene tesserato dagli spagnoli. Due anni dopo il grande passo nel club che lo lancerà nel calcio che conta: il River Plate, dove vince subito la Coppa Libertadores proprio contro il Boca, in finale a Madrid, partita in cui debutta per pochi minuti e che entra nella storia della competizione. Il 2021 è il suo anno d'oro: 24 gol e 18 assist in stagione, campionato vinto e premio come miglior calciatore sudamericano. E, dulcis in fundo, convocazione per la Copa America poi vinta dall'Argentina in Brasile.

Le sue prestazioni oltreoceano fanno drizzare le antenne a molte big d'Europa e non solo (Milan e Fiorentina si inseriscono in una corsa già piuttosto affollata, comprendente anche Tottenham, Aston Villa e Ajax, oltre agli statunitensi dell'Orlando City), ma è il Manchester City di Guardiola a mettere le mani sul suo cartellino: il 31 gennaio 2022 c'è la firma (quinquennale e "soli" 20 milioni al River), ma Julian rimane in prestito ai Millonarios fino al luglio successivo. Giusto il tempo di segnare addirittura sei gol nell'incontro di Libertadores vinto contro l'Alianza Lima (8-1), stabilendo il maggior numero di marcature segnate in una singolo match della competizione. Sbarcato in Premier League, nella prima metà di questa stagione ha segnato 3 gol in 12 presenze e due gol in Champions League.

La staffetta fra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, il classe 2000 del City ha tolto il posto al bomber interista, Getty Images Credit Foto Getty Images

Julian Alvarez, il soprannome

Araña” ovvero “ragno” arriva dal fratello maggiore che quando guardava Julian giocare le sue prime partite lo ha nominato così per la sua capacità di controllare la palla: “Sembrava avesse più di due gambe quando giocava". Da allora l'esultanza dopo il gol è quella in stile "Spiderman", quando lancia la sua tela dai polsi.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58