Ci siamo! Scattano le semifinali del Mondiale 2022 e questa sera conosceremo la prima Nazionale che verrà proprio qui a Lusail per la finalissima in programma domenica 18 dicembre alle 16 (ore italiane) . Chi ci sarà tra? L'una vice Campione del mondo nel 2014, l'altra vice Campione del mondo nel 2018. Siachevanno a caccia di una seconda chance che potrebbe arrivare proprio in questa stagione dopo un Mondiale importante. Messi ha trascinato l'fin qui, è inoltre secondo in classifica marcatori , e vuole fare un passettino ulteriore per giocare la seconda finale di un Mondiale della sua carriera. Alla vigilia nessuno credeva nella Croazia, orfana peraltro di Mandzukic (diventato collaboratore di Dalic), ma isono ancora in auge e vogliono ancora stupire dopo aver eliminato il Brasile ai quarti . Croazia confermatissima con trio di centrocampo composto da, mentre nell'Argentina ci sonoalle spalle dell'ormai titolarissimo. Dybala, Lautaro Martinez e Di Maria restano in panchina.