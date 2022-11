Ad

Argentina già fuori in caso di ko col Messico

In caso di ulteriore sconfitta contro il Messico (si gioca sabato 26 novembre alle ore 20 al Lusail Stadium) l'Argentina sarebbe aritmeticamente eliminata dopo sole due giornate indipendentemente dal risultato di Polonia-Arabia Saudita (sabato ore 14). Se dovessero perdere anche contro i messicani, infatti, Messi e compagni resterebbero a quota zero punti e avrebbero come minimo due squadre davanti a loro in classifica, matematicamente irraggiungibili nella terza e ultima giornata. In caso di pareggio, invece, l'Argentina rimarrebbe in corsa. Ecco gli scenari possibili se in Argentina-Messico uscisse il segno 2.

L'Argentina perde col Messico e la Polonia batte l'Arabia Saudita.

Classifica:

Messico 4

Polonia 4

Arabia Saudita 3

Argentina 0

Verdetto: Argentina matematicamente eliminata.

L'Argentina perde col Messico e l'Arabia Saudita batte la Polonia.

Classifica:

Arabia Saudita 6

Messico 4

Polonia 1

Argentina 0

Verdetto: Argentina matematicamente eliminata.

L'Argentina perde col Messico e Polonia-Arabia Saudita finisce in parità.

Classifica:

Arabia Saudita 4

Messico 4

Polonia 2

Argentina 0

Verdetto: Argentina matematicamente eliminata.

Messi: "È il mio ultimo Mondiale, voglio realizzare un sogno"

