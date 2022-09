I giocatori della Nazionale argentina chiederanno ai rispettivi club di appartenenza di non giocare l'ultima partita di campionato prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar : in questo modo riuscirebbero a mettersi a disposizione della Seleccion già prima del weekend del 12 e 13 novembre. A lanciare l'indiscrezione è la testata argentina Doble Amarilla, secondo cui i giocatori sono pronti a fare una richiesta ufficiale sia all'Afa (la Federazione argentina), sia alla Conmebol che rappresenta tutte le Nazionali sudamericane.

Anche la Serie A sarebbe pesantemente coinvolta dall'eventuale richiesta dei giocatori argentini. L'Inter, ad esempio, dovrebbe fare a meno di Lautaro Martinez e Correa per la sfida sul campo dell'Atalanta, la Juventus dovrebbe privarsi di Di Maria e Paredes per il match con la Lazio, il Napoli dovrebbe affrontare l'Udinese senza Simeone e la Roma scenderebbe in campo contro il Torino senza Dybala. L'Argentina, inserita nel Girone C, debutterà ai Mondiali in Qatar il 22 novembre contro l'Arabia Saudita.