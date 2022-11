Per la seconda volta nella sua storia la nazionale dell'Oceania è agli ottavi di finale dei Mondiali. Partita bloccata con i canguri impegnati a difendere il pareggio e i biancorossi che tentano di fare la partita, ma con pochi risultati. Nella ripresa una giocata personale di Leckie decide il match e risponde al contemporaneo vantaggio della Tunisia che avrebbe eliminato i canguri in caso di 0-0. Molto deludente la Danimarca incapace di produrre trame offensive di rilievo.

Il Tabellino

AUSTRALIA-DANIMARCA 1-0

Australia (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie (89'Hrustic), Irvine, Mooy, Goodwin (46’Baccus); Duke (82'Maclaren), McGree (74’Wright). Allenatore: Arnold.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen (46’Bah), Andersen, Christensen, Maehle (70’Skov); Hojbjerg, Jensen (59’Damsgaard); Skov Olsen (70’Cornelius), Eriksen, Lindstrom; Braithwaite (59’Dolberg). Allenatore: Hjulmand.

GOL: 60’ Leckie

ASSIST:

La cronaca in 4 momenti chiave

19’- MAEHLE! Sfonda sulla sinistra e mette al centro un cross deviato da un difensore, RYAN intercetta con il piede e riesce a respingere in qualche modo.

60’- LECKIE!! CHE GOL!! VANTAGGIO AUSTRALIA con l'azione personale di LECKIE che si fa tutta la metà campo avversaria in campo aperto, punta MAEHLE e trova l'angolino con un mancino preciso.

71'- BRIVIDO AUSTRALIA! L'arbitro assegna un rigore per un contatto in area che vede DOLBERG finire a terra. Il danese era però in fuorigioco.

95'- CORNELIUS! Stacca tutto solo sul secondo palo e mette la palla morbida sopra la traversa. Doveva fare meglio.

Il Momento social

Il Migliore

Mathew LECKIE: prestazione completa. Corre per tutto il campo, sacrificandosi in entrambe le fasi. Il gol è una prodezza, da solo contro la difesa danese. Una rete che vale gli ottavi di finale.

Il Peggiore

Joakim MÆHLE: tra i migliori nel primo tempo, ha però sulla coscienza il gol che decide la gara. Puntato nell'uno contro uno da Leckie, gli concede il tiro con troppa facilità.

