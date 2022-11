Australia-Danimarca, match valido per la 3a giornata di Qatar 2022, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Leckie. Con questo risultato l'Australia si qualifica agli ottavi di finale. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Australia

Mathew RYAN 6: non deve compiere interventi clamorosi, ma in un paio di occasioni si fa trovare pronto per sbrogliare la minaccia.

Milos DEGENEK 6,5: una chiusura determinante in avvio di gara e tanta dedizione i copertura. Ottima gara.

Harry SOUTTAR 6,5: insieme a Rowles si conferma su alti livelli dopo il clean sheet contro la Tunisia.

Kye ROWLES 6,5: l'Australia gioca tutta la partita sulla difensiva, ma senza concedere occasioni alla squadra di Hjulmand. Muro.

Aziz BEHICH 7: chiude tutto nella sua zona ed è decisivo con un intervento in scivolata, nel recupero, per chiudere un tiro di Dolberg. Si fa vedere anche in qualche uscita più avanzata.

Mathew LECKIE 7: prestazione completa. Corre per tutto il campo, sacrificandosi in entrambe le fasi. Il gol è una prodezza, da solo contro la difesa danese. Una rete che vale gli ottavi di finale. (Dal 89’ HRUSTIC s.v.)

Jackson IRVINE 6,5: il lavoro dei mediani di Arnold è prevalentemente di copertura alla difesa. Si fa vedere per un inserimento in area nel secondo tempo concluso con una girata pericolosa.

Aaron MOOY 6: sfrutta i tanti errori della metà campo avversaria per intercettare un gran numero di palloni.

Graig GOODWIN 6: sempre imprevedibile sulla sinistra, nonostante la sua squadra si sbilanci con pochi uomini in avanti. (Dal 46’ BACCUS 6: entra per portare velocità sull'esterno, ci riesce)

Mitchell DUKE 6: partita di sacrificio con poche palle realmente giocabili in attacco. Christensen lo controlla bene. (Dal 82’ MACLAREN s.v.)

Riley MCGREE 6,5: rispetto a Duke è più brevilineo e si decentra spesso sulla sinistra. Tanta corsa per tutta la partita, si nota spesso in versione assistman. (Dal 74’ WRIGHT s.v.)

All. Graham ARNOLD 7: il piano di gioco è impostato per non disdegnare il pareggio e la Danimarca sbatte puntualmente contro il muro australiano. La notizia del vantaggio tunisino porta al gol immediato di Leckie che spazza ogni dubbio sulla qualificazione. Nazionele dal tasso tecnico non certo eccezionale, gli ottavi sono un traguardo strepitoso.

Le pagelle della Danimarca

Kasper SCHMEICHEL 6: subisce un tiro in porta in tutta la gara, quello del gol, su cui non ha colpe. Qualche errore tecnico con la palla tra i piedi.

Rasmus KRISTENSEN 5,5: quasi impercettibile in fase di spinta, sostituito all'intervallo per cercare maggiore presenza offensiva. (Dal 46’ BAH 5,5: spinge più del compagno, ma la qualità non è sufficiente)

Joachim ANDERSEN 5,5: la pressione australiana non si fa sentire, poco preciso in fase di impostazione.

Andreas CHRISTENSEN 6,5: difensore di classe europea. Perfetto in chiusura e accurato nei rilanci.

Joakim MÆHLE 5: tra i migliori nel primo tempo, ha però sulla coscienza il gol che decide la gara. Puntato nell'uno contro uno da Leckie, gli concede il tiro con troppa facilità. (dal 69’ SKOV 5,5: entra e si prende un giallo immediato)

Pierre-Emile HØJBJERG 5,5: il giocatore del Tottenham si esprime a livelli inferiori del suo standard. Tanti errori tecnici e poche idee.

Mathias JENSEN 6: copre bene la zona centrale e si scambia in alcune occasioni sulla sinistra con Lindstrom. Suo uno dei pochi tiri provati dalla Danimarca quest'oggi. (dal 59’ DAMSGAARD 5: l'ex Samp doveva spaccare la trequarti nell'ultima mezz'ora, non si vede mai)

Andreas SKOV OLSEN 5: spesso finalizzatore delle azioni danesi, ma le sue conclusioni sono sempre frettolose e murate dalla difesa avversaria. Confusionario. (dal 69’ CORNELIUS 5,5: ha l'occasione per il pari al 95', ma spreca tutto con un colpo di testa poco convinto)

Christian ERIKSEN 5,5: i lampi di qualità non mancano, ma in un match giocato con il possesso palla stabilmente in mano alla sua squarda è troppo poco protagonista della sfida.

Jesper LINDSTRØM 6: la Danimarca ha spazi sulla sinistra e lui affonda spesso in coppia con Maehle. Una sua girata in avvio di gara viene chiusa in extremis da Behich.

Martin BRAITHWAITE 5,5: non è una punta centrale e il ruolo di unico attaccante non lo fa esprimere al meglio. Qualche sponda interessante e poco altro. (dal 59’ DOLBERG 5,5: come spesso accade entra in campo senza tanta cattiveria. Behich gli chiude il tiro che poteva valere il pari nel finale)

Ct Kasper HJULMAND 5: obbligati a vincere, i suoi ragazzi entrano in campo con il piglio giusto ma si perdono con l'andare dei minuti. L'Australia gioca molto chiusa, ma la qualità a disposizione dei danesi era nettamente superiorie sulla carta e oggi la differenza non si è vista. Ultimi in un girone che loi vedeva favoriti per la qualificazione.

