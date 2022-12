È successo quello che nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia: il Brasile è eliminato dalla Coppa del Mondo 2022 . In semifinale ci va la Croazia dopo una battaglia che si è chiusa ai calci di rigore: finisce 4-2 per i ragazzi di Dalic . La selezione croata ha disputato una gara davvero strepitosa e ha raggiunto la terza semifinale di Coppa del Mondo nella sua storia dopo quelle del 1998 e del 2018: la Seleçao ha dovuto cedere le armi dagli undici metri . Ecco il commento sulle prime pagine dei quotidiani italiani e internazionali.

La Gazzetta dello Sport apre con un "Balla solo Messi", riferito all’esultanza dei brasiliani durante il match contro la Corea del Sud. Stesso discorso per il Corriere dello Sport, che titola "Ride solo un Re" e mette vicine le foto di Messi e Neymar . Il quotidiano portoghese Diario de Noticias offre anch’esso un Neymar in lacrime, mentre El Correo è molto più sintetico: "Brasil, a casa". Il Guardian parla di ciclo finito, con Tite che verrà rimpiazzato, mentre New York Times, El Mundo ed El Pais insistono nel raffigurare i brasiliani sconsolati con Neymar al centro. Serata da dimenticare in fretta per i verdeoro