Roberto Martinez ha diramato l'elenco dei 26 convocati del Belgio per la fase finale dei Campionati del mondo in Qatar , che scatteranno il prossimo 20 novembre. Nell'elenco ci sono - tra gli altri - Romelu Lukaku Charles De Ketelaere e Dries Mertens. Esclusi i milanisti Origi e Saelemaekers, quest'ultimo inserito tra le riserve al pari di Heynen, Lubebakio e Denayer. Il Belgio è inserito nel Girone F insieme a Canada, Marocco e Croazia: debutterà il 23 novembre allo stadio Ahmed bin Ali di Ar Rayyan contro il Canada (calcio d'inizio alle 20 italiane). Il principale punto di domanda, ovviamente, riguardava Romelu Lukaku: il bomber dell'Inter, penalizzato da un lungo infortunio che l'ha tenuto fermo ai box da fine agosto in poi (salvo due fugaci apparizioni contro Viktoria Plzen in Champions e Sampdoria in campionato), farà quindi regolarmente parte della spedizione dei Red Devils in Qatar.