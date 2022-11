Si è avvicina il debutto mondiale per Romelu Lukaku, che punta alla sfida contro il Marocco. L'attaccante del Belgio spinge per il rientro in campo, ma a frenarlo c’è il c.t. Roberto Martinez: "Oggi Romelu si è allenato con il gruppo. E' stato un allenamento controllato e ora vedremo come reagirà. Per ora non penso che possa giocare dall'inizio la partita contro il Marocco. Lo sapremo nei prossimi due giorni. Mi sembra che si senta bene, sono felice di rivederlo allenarsi con i compagni". ha spiegato l’allenatore spagnolo ai microfoni di e Rtbf

Dopo aver saltato il match di debutto contro il Canada e aver visto i compagni faticare oltre ogni previsione, Lukaku vorrebbe tornare in campo. La buona notizia è che finalmente l’attaccante dell’Inter si è allenato con il gruppo, segno che il problema muscolare è ormai alle spalle.

Martinez, conscio dell'importanza del suo bomber, non vuole però correre il rischio ed è per questo motivo che Lukaku contro il Marocco sembra destinato a iniziare dalla panchina. L'obiettivo in casa Belgio è abbastanza chiaro: avere Lukaku in forma per la fase a eliminazione diretta.

