Eden Hazard lascia ufficialmente il Belgio: il 31 enne trequartista del Real Madrid ha annunciato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la decisione di lasciare la Nazionale dei Diavoli Rossi nella quale ha collezionato 126 presenze e realizzato 33 gol. Hazard dice addio al Belgio a pochi giorni di distanza dalla bruciante eliminazione ai Mondiali di Qatar 2022 della squadra allenata da Roberto Martinez , eliminata ai gironi dopo lo 0-0 contro la Croazia

Eden Hazard ha indossato la maglia del Belgio dal 2008 a oggi prendendo parte a tre Mondiali (Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022) e a due edizioni degli Europei (Euro 2016 e Euro 2020). Il suo ultimo gol in Nazionale risale al 5 settembre 2021 nel successo per 3-0 sulla Repubblica Ceca in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

