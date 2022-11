Karim Benzema. Sì perché l'attaccante del Real Madrid è ufficialmente iscritto alla Didier Deschamps per questo Mondiale e, Marcus Thuram, ma l'attaccante del Borussia Mönchengladbach ha preso a sua volta regolamento gli permetterebbe di rientrare in Qatar per presenziare al Mondiale. Proprio perché non è mai stato sostituito dal ct francese che ha cominciato l'avventura in 25 anziché in 26. Si profila un clamoroso ritorno. Quello di. Sì perché l'attaccante delè ufficialmente iscritto alla lista dei convocati che ha diramatoper questo Mondiale e, dopo l'infortunio dell'attaccante del Real Madrid , il ct non ha operato ulteriori cambi. Sì un cambio c'è stato, con la convocazione di, ma l'attaccante del Borussia Mönchengladbach ha preso a sua volta il posto di Nkunku , altro infortunato dell'ultima ora. Nel caso Benzema fosse davvero disponibile per giocare, ilper presenziare al Mondiale. Proprio perché non è mai stato sostituito dal ct francese che ha cominciato l'avventura in 25 anziché in 26.

Benzema era pronto al ritorno col Real Madrid

Onda Madrid, programma radiofonico della radio Telemadrid, il si è rivelato meno grave del previsto e nei prossimi giorni era stata addirittura prenotata una visita a Madrid per capire se Benzema potesse ricominciare ad allenarsi a Valdebebas. Da lì la pazza idea. Se Benzema può ricominciare ad allenarsi, perché non andare in Qatar ed essere quanto meno a disposizione per Deschamps per la fase ad eliminazione diretta? Secondo, programma radiofonico della radio, il Pallone d'oro 2022 stava ottenendo progressi importanti dal punto di vista fisico dopo lo strappo alla coscia patito negli allenamenti immediatamente precedenti l'inizio del Mondiale. L'infortunio, però,e nei prossimi giorni era stata addirittura prenotata una visita a Madrid per capire se Benzema potesse ricominciare ad allenarsi a. Da lì la pazza idea. Se Benzema può ricominciare ad allenarsi, perchéed essere quanto meno a disposizione per Deschamps per la fase ad eliminazione diretta?

Se la Francia vince il Mondiale, medaglia anche a Benzema

Intanto, la FIFA ha fatto sapere che verranno prodotte tante medaglie in base ai convocati chiamati in causa dai rispettivi ct. La Francia si è presentata con 25 giocatori in Qatar, ma a fronte di una lista di 26 convocati, Benzema incluso. Quindi, ponendo il caso che Benzema non possa rientrare, e che la Francia dovesse vincere il Mondiale, l'attaccante del Real Madrid sarebbe comunque considerato ufficialmente Campione del mondo con tanto di medaglia al collo.

