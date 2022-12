Emiliano Martinez per Dominik Livakovic per la Yassine Bounou per il Hugo Lloris per la Le quattro Nazionali che si contenderanno la Coppa del Mondo hanno un comune denominatore: tra i pali possono schierare portieri che - ci perdonerete la retorica - possiamo tranquillamente definire eroi.per l'Argentina per la Croazia per il Marocco per la Francia si sono ritagliati (in maniera più o meno eclatante) un ruolo da protagonisti. La Coppa, come hanno dimostrato le partite che stiamo seguendo e analizzando dal 20 novembre scorso, passa inevitabilmente dalle loro mani.

Emiliano Martinez, Re Mida dell'Argentina

Seguiamo il calendario e partiamo dall'Argentina, formalmente designata squadra di casa nella prima semifinale contro la Croazia. Il guardiano della Seleccion risponde al nome di Emiliano Martinez, 30enne dell'Aston Villa. Approdato piuttosto tardi in Nazionale (ha esordito a giugno 2021 proprio nelle qualificazioni a Qatar 2022) ha trovato comunque il modo di lasciare il segno in maniera clamorosa, con i due rigori respinti a Van Dijk e Berghuis nel quarto di finale contro l'Olanda, ma anche con la straordinaria parata su Kuol al 97' contro l'Australia agli ottavi. Interventi che valgono come tre gol, né più né meno. E che non si parli di prodezze isolate, di portiere in stato di grazia: Dibu Martinez aveva parato 3 rigori su 5 anche contro la Colombia nella semfinale di Copa America 2021, poi vinta dall'Argentina in finale contro il Brasile al Maracanà.

Emiliano Martinez para un rigore durante Olanda-Argentina - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Dominik Livakovic e quel discorso di Modric

Ancora più romanzesco il Mondiale fin qui disputato da Dominik Livakovic, il simbolo della Croazia che per la terza volta nella sua storia - la seconda di fila - è approdata alle semifinali di un Mondiale. Il 27enne della Dinamo Zagabria ha già centrato due record: è diventato il terzo portiere nella storia della Coppa del Mondo a parare 4 rigori in una singola edizione (prima di lui solo l'argentino Goycochea nel 1990 e il connazionale Subasic nel 2018) e ha stabilito il record assoluto per numero di parate (8) di un portiere croato in una partita dei Mondiali (contro il Brasile ai quarti). La parabola di Livakovic è ancora più straordinaria se si pensa che un anno fa aveva di fatto perso il posto da titolare in Nazionale. Il video che vi proponiamo di seguito vi dà un'idea - oltre che di cosa significhi essere un capitano (vedi Luka Modric) - della tempra del paratutto croato.

Bounou, dal trofeo Zamora alla semifinale col Marocco

Un popolo intero (forse persino un continente) spinge Yassine Bounou, il 31enne portiere del Marocco che sta letteralmente incantando a Qatar 2022: ha catapultato i Leoni dell'Atlante ai quarti parando due rigori nella serie con la Spagna e si è trasformato in un autentico muro respingendo gli assalti del Portogallo ai quarti (la parata su Joao Felix nel finale vale oro). Di lui si può dire tutto, tranne che sia una sorpresa: nella sua bacheca personale ci sono, infatti, il trofeo Zamora vinto con il Siviglia la stagione passata (e riservato al miglior portiere della Liga, non prorpio all'ultimo arrivato) e il riconoscimento di miglior portiere dell'Europa League - sempre con il club andaluso - nel 2019-20. Per il resto parlano i numeri: in questo Mondiale ha subito un solo gol (per giunta su autorete contro il Canada) e nelle ultime 9 partite con la Nazionale ha mantenuto la porta inviolata in 8 occasioni. Impossibile chiedergli di più.

Lloris, capitano della Francia che punta al bis

Hugo Lloris, tra i quattro portieri rimasti in corsa al Mondiale, è quello che ha il palmares più prestigioso, eppure di lui si parla meno. Il motivo è comprensibile: al suo attivo non ci sono rigori parati, che in un torneo del genere inevitabilmente fanno rumore, o miracoli da tramandare ai posteri. Attenzione, però. Non va dimenticato che il 35enne portiere del Tottenham, pur viaggiando a fari spenti, è risultato comunque determinante in almeno un paio di circostanze: contro la Polonia agli ottavi (paratona su Zielinski sullo 0-0) e contro l'Inghilterra ai quarti (gran volo su Bellingham nella ripresa). L'asticella si alza, insomma e Lloris - che nel frattempo è diventato il recordman di presenze in Nazionale (143) - comincia a salire in cattedra. E c'è ancora tempo per diventare un eroe.

