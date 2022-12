Brasile-Corea del Sud, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar, termina con il punteggio di 4-1 . A segno Vinicius, Neymar (rigore), Richarlison, Paquetà e Paik. In virtù di questo risultato, la formazione di Tite raggiunge la Croazia ai quarti di finale. Di seguito, vediamo le pagelle della sfida.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Le pagelle del Brasile

ALISSON 7,5 - Quattro parate straordinarie, tra i segreti di questo Brasile c'è anche il portiere. (Dal 80' WEVERTON S.V.)

Eder MILITAO 6,5 - Gioca con diligenza, intelligenza e qualità da terzino destro: raramente sbaglia. (Dal 63' Dani ALVES 6,5 - Va due volte vicino al gol: entra con tanta voglia).

MARQUINHOS 6 - Partecipa al gol di Richarlison con la palla per Thiago Silva: i due centrali si trovano sulla trequarti, il calcio del Brasile è tutto qui. Dietro non sempre è perfetto: nella ripresa concede un'occasione a Son.

Thiago SILVA 7 - Mostra tutta la sua qualità con l'assist perfetto per Richarlison. Dietro, come al solito, è autorevolissimo.

DANILO 6,5 - Gioca con una pulizia unica, sempre la giocata giusta. E in fase di non possesso ci mette la voglia giusta. (Dal 72' BREMER S.V.)

CASEMIRO 7,5 - Professore. Di un'intelligenza superiore. Domina a centrocampo con una semplicità imbarazzante. Non sbaglia nulla, vede le cose prima degli altri.

Lucas PAQUETA 7 - Bellissimo gol al volo e giocate sempre intelligenti, spesso di prima, a guadagnare un tempo di gioco. Prezioso anche nel lavoro sporco.

RAPHINHA 7 - Tra i giocatori offensivi è l'unico a non andare a segno, ma regala l'assist a Vinicius per il gol dell'1-0 e crea almeno due occasioni.

L'esultanza di Neymar. Getty Images Credit Foto Getty Images

NEYMAR 7,5 - Torna dall'inizio dopo l'infortunio alla caviglia, segna su rigore, regala grandi giocate e ritrova fiducia. Non poteva chiedere di meglio. (Dal 80' RODRYGO S.V.)

VINICIUS 8 - L'assist con lo scavetto per Paquetà è una giocata di una bellezza indescrivibile. E arriva dopo il gol che sblocca la partita. (Dal 72' MARTINELLI S.V.)

RICHARLISON 7 - Si procura il calcio di rigore con grande astuzia, segna un gol di una bellezza rara, soprattutto per l'azione e la foca iniziale. Continua a confermarsi, sembra non sentire la pressione.

All. TITE 7 - Si mette addirittura a danzare con i suoi. Il Brasile va da solo, merito del tanto talento a disposizione. Ma c'è bisogno di chi lo sappia gestire.

L'omaggio a Pelé. Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Corea del Sud

KIM Seunggyu 6 - Prova a ipnotizzare Neymar ballando sulla riga di porta durante il rigore ma poi resta immobile: non una gran figura. Subisce quattro gol, vero, ma compie almeno altre quattro parate degne di nota.

KIM Moonhwan 5 - Un primo tempo anonimo, impalpabile. Bloccato dietro ma incapace di contenere gli attacchi brasiliani. Nella ripresa prova a proporsi di più.

KIM Minjae 5,5 - Nel gioco aereo si fa sempre trovare pronto. Il problema si pone quando il Brasile gioca in velocità.

KIM Younggwon 5 - Un mezzo disastro in fase di imposazione, dietro soffre tremendamente.

KIM Jinsu 5,5 - Viene saltato da Raphinha in occasione del primo gol del Brasile. Gioca alto ed è propositivo, il problema è che poi ci sono le praterie dietro di lui. (Dal 46' HONG Chul 5,5 - Ha la fortuna di essere in campo quando il Brasile è appagato, ma si vede poco).

JUNG Wooyoung 4,5 - Commette un ingenuo fallo da rigore per il 2-0 del Brasile: regalare qualcosa ai verdeoro non è una grande idea. (Dal 46' SON Jun-ho 6 - Quantomeno ci prova: tocca tantissimi palloni).

HWANG Inbeom 4,5 - Viene umilato da Richarlison in occasione del 3-0: palleggi di testa e dribbling, come se fosse la cosa più facile del mondo. Non può nulla contro questo Brasile. (Dal 65' PAIK Seung-ho 6,5 - Gol stupendo, una gioia personale che, al netto del risultato, si porterà sempre dentro).

HWANG Hee-chan 6,5 - Il migliore per distacco nella Corea, insieme a Paik. Crea almeno tre occasioni, c'è sempre Alisson a dire di no.

LEE Jaesung 5 - Non si vede mai, tocca pochissimi palloni. (Dal 74' LEE Kang-in S.V.)

SON Heungmin 5,5 - Ha una buona occasione in avvio di secondo tempo, ma anche lui deve fare i conti con un super Alisson. Difficile incidere con queste condizioni.

CHO Guesung 5 - Spesso nel primo tempo si trova isolato davanti, deve lottare come un matto per un singolo pallone. Faticaccia. (Dal 80' HWANG Ui-jo S.V.)

All. Paulo BENTO 5 - Ambiziosa l'idea di giocare con una formazione offensiva contro il Brasile. No, non è stata una genialata: le praterie nel primo tempo hanno favorito i verdeoro.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58