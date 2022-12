Brasile di Tite, Neymar che ha portato al gol di Petkovic al 116' rinvia le sorti della gara dal dischetto. Livakovic si esalta e ipnotizza Rodrygo, poi Marquinhos calcia sul palo il rigore decisivo. Un match di sofferenza e applicazione dei croati, deciso dagli episodi ma anche da alcune mancanze dei verdeoro. Scelte, mentalità e qualche deficit di organico. Un Mondiale davvero imprevedibile quello che stiamo vedendo in queste settimane. La favorita del torneo, ildi Tite, viene eliminata ai quarti di finale dalla Croazia , che si conferma tra le 4 migliori al Mondo. La Nazionale di Dalic vince ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 120 minuti e insegue la seconda finale consecutiva dopo quella di Russia 2018. La reazione allo svantaggio diche ha portato al gol dial 116' rinvia le sorti della gara dal dischetto.si esalta e ipnotizza, poicalcia sul palo il rigore decisivo. Un match di sofferenza e applicazione dei croati, deciso dagli episodi ma anche da alcune mancanze dei verdeoro. Scelte, mentalità e qualche deficit di organico.

1) Manca un centravanti

Il Brasile ha giocato la partita in pressione sulla Croazia, spesso la manovra è apparsa un assalto. Gli avversari si sono chiusi negli ultimi 30 metri, non concedendo campo e bloccando la possibilità di ripartire in velocità alle ali brasiliane. Con la Corea del Sud era stata la partita ideale per la squadra di Tite, in questo quarto di finale si è invece manifestata la condizione peggiore per questa squadra. La mancanza di un centravanti, di un uomo d'area di rigore dotato di fisicità e abilità nel gioco aereo è balzata all'occhio in più di un'occasione durante il match. La stessa Croazia ha trovato il gol del pari con Petkovic. Un tipo di giocatore che il CT della Seleção non aveva a disposizione.

Bruno Petkovic esulta per il gol in Croazia-Brasile - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

2) Terzini difensivi, poco gioco sugli esterni

La difesa a 4 dei verdeoro era composta da 4 difensori centrali. Danilo e Eder Militao hanno fatto i laterali in carriera, ma non rappresentano esattamente il terzino moderno. Hakimi, Dumfries, Cancelo stanno dimostrando l'importanza di avere esterni bassi abili nelle sovrapposizioni e nella rifinitura. Cosa che è mancata al Brasile che non ha trovato molti sfondamenti sugli esterni, concentrandosi sul gioco centrale palla a terra.

3) Gestione del vantaggio scellerata

La cosa più difficile era sbloccare la partita. Allo scadere del primo tempo supplementare Neymar segna il gol della risoluzione e avvicina il Brasile alla semifinale. La Croazia non sembrava nelle condizioni di poter pareggiare i conti e la gestione dell'ultimo quarto d'ora sembrava potesse essere abbastanza comoda. Minuto 116: la squadra di Tite con il possesso del pallone a metà campo è molto sbilanciata e con nessuna protezione della linea difensiva. Pallone perso e ripartenza croata, la difesa scappa all'indietro e l'ondata avversaria non trova ostacolo. Palla al centro e girata vincente di Petkovic. In una partita di questa importanza è un atteggiamento inspiegabile.

Brozovic, Croazia Credit Foto Getty Images

4) Rigori, Neymar doveva tirare per primo?

In Brasile sono montate le critiche sull'ordine dei rigoristi. Neymar era il probabile quinto rigorista, peccato che al quinto penalty non ci sia neanche arrivati. Il primo rigore è considerato il più importante, forse la responsabilità su Rodrygo è stata troppa. Al di là delle critiche, rimane il fatto che il leader tecnico della Nazionale è rimasto fuori dalla lotteria dei rigori. Un finale amaro per una squadra che sembrava davvero potesse tornare sul tetto del mondo, a 20 anni di distanza dall'ultima volta.

