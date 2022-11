Siamo fiduciosi, Neymar giocherà ancora in Qatar, il suo Mondiale non è finito". Con queste dichiarazioni, rilasciate subito dopo la conclusione del match Ha sentito dolore - spiega il ct verdeoro - ma ha deciso di rimanere in campo per aiutare i compagni fino al momento in cui non ha più potuto continuare ed è stato sostituito. Questo è encomiabile. Non ho visto che era infortunato, il suo atteggiamento mi ha ingannato". ". Con queste dichiarazioni, rilasciate subito dopo la conclusione del match vinto 2-0 dal Brasile sulla Serbia grazie a una doppietta di Richarlison , il commissario tecnico della Seleçao, Tite, ha voluto rassicurare compagni di squadra, i tifosi e un intero Paese sulle condizioni della stella del PSG, costretto a lasciare il campo nel corso della ripresa a causa di un infortunio alla caviglia destra : "- spiega il ct verdeoro -".

Il medico del Brasile: "Mondiale finito? Presto per dirlo"

Le parole di Rodrigo Lasmar, medico sociale della Nazionale brasiliana, non lasciano trasparire lo stesso ottimismo di Tite: "Neymar ha una distorsione alla caviglia destra - precisa -. Non abbiamo ancora avuto il tempo di fare una valutazione più completa, ma la caviglia si è gonfiata un po'. È importante aspettare le prime 24 ore e vedere come reagirà. Ora è solo una questione di calma e pazienza. Mondiali finito per Neymar? È presto per dirlo".

Il Brasile in Qatar: Neymar in sala giochi si cimenta col basket

