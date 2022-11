Neymar. Il leader verdeoro, tartassato dai difensori serbi per tutta la gara (9 falli subiti), è rimasto a terra dopo un contatto ruvido con Milenkovic. O'Ney ha dovuto poi abbandonare il campo all'80' lamentando un forte dolore alla caviglia. Alla fine la prima vittoria in Qatar è arrivata grazie a due prodezze di Richarlison, ma nel match d'esordio contro la Serbia il Brasile è rimasto comunque col fiato sospeso per l'infortunio di. Il leader verdeoro, tartassato dai difensori serbi per tutta la gara (9 falli subiti), è rimasto a terra dopo un. O'Ney ha dovuto poi abbandonare il campo all'80' lamentando un

Ad

Le lacrime in panchina hanno fatto temere il peggio: Neymar del resto non è nuovo a infortuni gravi, e il copione del 2014 - quando abbandonò il torneo contro la Colombia - sembrava destinato a ripetersi. Ebbene, meno di 24 ore dopo l'infortunio, emergono i primi bollettini medici dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Sport, l'entourage medico del Brasile ha informato che l'infortunio non è poi così grave come si temeva.

Mondiali "Volete una foto con Messi?": il discorso del ct dell'Arabia Saudita diventa virale 2 ORE FA

Il piano per il rientro di Neymar: salterà i gironi

Il medico della Seleçao Rodrigo Lasmar ha specificato che Neymar ha sofferto un trauma alla caviglia destra - le immagini a fine gara mostravano l'impressionante gonfiore proprio sull'arto - ma il grado della lesione andrà valutato nelle prossime 24/48 ore con esami specifici. Lo staff medico tuttavia, crede che l'infortunio non metterà a repentaglio il Mondiale del brasiliano.

Secondo Sport, la strategia di Tite è quella di far riposare il giocatore del PSG per il resto della fase a gironi. In caso di vittoria con la Svizzera il 28 novembre, contro la quale Neymar non giocherà di sicuro, il Brasile sarebbe pressochè certo della qualificazione e permetterebbe alla stella un'ulteriore assenza contro il Camerun.

Messi, Neymar, Cr7: la Top 10 delle stelle dei Mondiali, chi sta meglio?

Mondiali Da Giroud ad Asano, passando per Gavi: top 11 della 1ª giornata 3 ORE FA