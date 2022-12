Il giorno dopo la sconfitta di misura contro il Camerun che non ha comunque pregiudicato la qualificazione agli ottavi di finale, il Brasile deve fare i conti con due brutte notizie provenienti dall'infermeria: sia per Gabriel Jesus che per Alex Telles, infatti, il Mondiale in Qatar finisce qui. Nella mattinata di sabato i due giocatori si sono sottoposti a una risonanza magnetica dopo che entrambi avevano accusato un problema al ginocchio destro durante il match contro i Leoni Indomabili. Il coordinatore della Seleçao, Juninho Paulista, è in contatto con Arsenal e Siviglia per decidere il da farsi: non è escluso che entrambi lascino subito il Qatar e tornino nei rispettivi club per proseguire il ciclo di cure. Secondo Marca, per Gabriel Jesus si prospetta uno stop di circa tre settimane.