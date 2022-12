Un 4-1 a senso unico imposto alla Corea del Sud. Un poker sontuoso, che permette al Brasile di prenotare la Croazia ai quarti di finale e che sarà di sicuro piaciuto a Pelé. L’82enne leggenda verdeoro è finita al centro della speculazione mediatica a causa di un presunto grave peggioramento delle sue condizioni di salute nonostante le diverse smentite da famiglia ed entourage vicino a lui.

Alle prese da più di un anno con un tumore al colon, Pelé è stato abbracciato dall’intero Stadio 974 di Doha, che ha dedicato uno striscione al leggendario giocatore verdeoro con la scritta “Get Well Soon Pelé“ (“Guarisci presto Pelé”).

Brasile, lo striscione per Pelé Credit Foto Getty Images

Poi è toccato alla Seleçao omaggiare l’82enne bandiera verdeoro a fine partita: Neymar e compagni si sono riuniti in mezzo al campo a fine partita, impugnando uno striscione di auguri per O’Rey.

Danilo insieme a Neymar mostra lo striscione per Pelé, Brasile-Corea del Sud, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dall’ospedale di San Paolo, Pelé ha guardato la partita della sua Seleçao e ha incoraggiato i suoi connazionali prima della gara contro la Corea del Sud: “Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa che avevo fatto a mio padre. So che molte nazionali hanno fatto promesse simili e cercano anche il loro primo Mondiale. Voglio ispirarvi, amici miei. Guarderò la partita da qui in ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Stiamo facendo questo viaggio insieme. In bocca al lupo al nostro Brasile!".

