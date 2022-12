Il Brasile si lecca le ferite dopo l'eliminazioneai rigori contro la Crozia in Qatar. La sua stella, Neymar, ha cercato in qualche modo di rialzare i compagni. Il numero 10 verdeoro ha pubblicato alcune chat Whatsapp e Instagram coi compagni, senza chiedere il loro permesso, per "dimostrare quanto fossimo uniti. Siamo tristi ma dobbiamo andare avanti con la certezza che con l'appoggio dei tifosi torneremo più forti di prima". Ecco le principali:

THIAGO SILVA-NEYMAR

Thiago Silva scrive "Non riesco ad accettare che abbiamo perso, mi viene da piangere appena ci ripenso", la risposta di Neymar: "Io, tu e Dani Alves meritavamo di più ma dobbiamo andare avanti. Quando rivedo le immagini in tv mi viene voglia di piangere, non posso credere che abbiamo perso".

RODRYGO-NEYMAR

"Perdonami per aver spezzato il tuo sogno, spero continuerai con noi" scrive Rodrygo, che ha sbagliato uno dei due rigori brasiliani contro la Croazia. "Non scusarti, ti scrivo per dirti che sei forte. I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di batterli, io ne ho sbagliati molti e ho sempre imparato qualcosa. Ma poi ti insegno a batterli" ribatte Neymar.

MARQUINHOS-NEYMAR

Neymar scrive al difensore del PSG, che aveva preso il palo nei rigori finali: "Questo rigore non cambierà la mia idea su di te, non pensavo potesse essere un ostacolo ma dobbiamo andare avanti".

