Non è ancora passata a Neymar. E a quanto dichiara non passerà per molto tempo. Il campione brasiliano è stato eliminato ai quarti di finale ormai più di 48 ore fa dalla Croazia, ma il dolore per la sconfitta non è ancora passato. Si affida a un lungo post su Instagram l’attaccante del PSG per raccontare le proprie emozioni e confermare quanto questa sia stata la sconfitta più amara della sua carriera. Queste le parole di Neymar complete:

"Sono distrutto psicologicamente, questa è stata sicuramente la sconfitta che mi ha fatto più male, che mi ha paralizzato per 10 minuti. Poi sono scoppiato a piangere senza sosta. Farà male per moooolto tempo, sfortunatamente. Abbiamo lottato fino alla fine e sono orgoglioso dei miei compagni perché l'impegno e la dedizione non sono mancati. Questo gruppo se lo meritava, lo meritavamo noi, il Brasile se lo meritava... Ma questa non è stata la volontà di Dio! Ogni sacrificio è comunque valso per sentire il vostro affetto... Grazie a tutti per il vostro tifo alla Nazionale. Purtroppo non ha funzionato... farà male per molto, molto tempo. Grazie di tutto mio Dio, mi hai dato tutto e non posso lamentarmi di nulla. Grazie solo per esserti preso cura di me. Tutto l'onore e tutta la gloria sono sempre per te, indipendentemente dalle circostanze”.

