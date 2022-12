Per la prima volta dopo la distorsione alla caviglia destra subita all'esordio del Brasile contro la Serbia (circa 10 giorni fa), sabato pomeriggio Neymar ha ripreso ad allenarsi, in gruppo, con il pallone. L'attaccante del PSG ha svolto una sessione a porte chiuse con i compagni di squadra al Grand Hamad Stadium. Lunedì sarà tra i convocati per l'ottavo di finale contro la Corea del Sud. Resta da vedere se l'allenatore Tite correrà il rischio di schierarlo a partita in corso.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58