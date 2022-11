È proprio il centravanti del Tottenham la fotografia dell'esordio mondiale brasiliano contro la Serbia. Dopo un primo tempo normale, per non dire opaco, i verdeoro si svegliano tutti insieme e in 10 minuti chiudono la pratica-balcanica, con una doppietta del classe 1997 che bagna l’esordio mondiale con una serata che difficile dimenticherà. Il primo gol è un tap-in da rapace d'area, sul tiro di Vinicius respinto da Milinkovic-Savic, mentre il secondo è una meraviglia, da figurine panini, in semi-rovesciata all’altezza del dischetto. Grazie ad una ripresa giocata su ottimi livelli,, mantiene la porta inviolata e si prende leadership del gruppo G, insieme alla Svizzera vittoriosa quest’oggi . L’unica nota negativa arriva da Neymar , uscito all'80° quasi in lacrime con una caviglia malconcia. Per lui, e per la qualità del Mondiale appena iniziato, speriamo non sia niente di grave. In casa Serbia, invece, come poi spiegheremo nelle pagelle, la prestazione va divisa in due: da un lato l'ottimo primo tempo, ma dall'altro una ripresa deludente, in cui il Brasile ha banchettato senza pietà. Ne hanno segnati due, ma potevano essere 3 o 4.