Richarlison. Tra i verdeoro spiccano sicuramente Vinicius, Casemiro e tutto il pacchetto difensivo, oltre al bomber del Tottenham. In casa Serbia invece la buona prestazione si ferma solo al primo tempo: Tadic bocciato, Mitrovic isolato e Milinkovic-Savic invisibile in fase di possesso. Così non va. Brasile-Serbia, match del gruppo G andato in scena al Lusail Iconic Stadium di Lusail, è terminato sul punteggio di 2-0 . Decisiva la doppietta di. Tra i verdeoro spiccano sicuramente Vinicius, Casemiro e tutto il pacchetto difensivo, oltre al bomber del Tottenham. In casa Serbia invece la buona prestazione si ferma solo al primo tempo: Tadic bocciato, Mitrovic isolato e Milinkovic-Savic invisibile in fase di possesso. Così non va.

Di seguito i voti ai protagonisti dell'incontro, per capire meglio l'andamento del match.

Ad

Mondiali Richarlison da urlo e il Brasile va: rivivi il gol da "figurina panini" 27 MINUTI FA

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Le pagelle del Brasile

ALISSON 6 – Una partita da spettatore non pagante. Si gode l’esordio mondiale dei carioca senza fatica più di tanto.

DANILO 6 – In possesso gioca un ruolo tattico importante, muovendosi a tutto campo, mentre in difesa è attento e concentrato sulle offensive dei serbi. Chiude con i crampi: generoso.

MARQUINHOS 6.5 – Una certezza. Nei minuti finali si rende protagonista con un salvataggio di testa quasi sulla linea di porta.

Thiago SILVA 6.5 – Con un compagno come Marquinhos e con un’unica punta da controllare la sua serata è quasi come quella di Alisson. Ordinaria amministrazione.

Alex SANDRO 6.5 – Un palo, una chiusura provvidenziale, 90 minuti di qualità. Alex Sandro sta attraversando un momento di forma molto simile a quello di un suo compagno di squadra: Rabiot. La Juventus – e il Brasile – possono sorridere.

CASEMIRO 6.5 – È la cerniera, è l’uomo imprescindibile. Sfiora anche il gol con un piazzato che si stampa sulla traversa.

Lucas PAQUETA 6 – Gioca da mediano al 100%, e anche se forse non è propriamente il suo ruolo riesce comunque a salire di colpi e a fornire un paio di filtranti niente male. (Dal 75° FRED 6 – Va vicino al 3-0 con un mancino sventato da VMS)

VINICIUS 7 – Richarlison prende la copertina con la doppietta, ma il migliore è lui. Oltre all’assist per il secondo gol dell’attaccante del Tottenham, semina il panico e si rende imprendibile. Giocatore entusiasmante. (Dal 75° RODRYGO 6 – Entra con voglia di fare. Sgasate al top)

NEYMAR 6.5 – Fa strano dirlo di Neymar, che solitamente infarcisce il suo gioco con gli effetti speciali, ma per una volta la prestazione è essenziale. Scende per lubrificare la manovra e cerca di creare una volta arrivato al limite dell’area. Il 2-0 di Richarlison parte da lui. Nel finale esce in lacrime con una caviglia malconcia (Dall’80° ANTHONY SV – Poco spazio per valutarlo)

RAPHINHA 6 – Gli manca sempre il centesimo per fare l’euro, come quando arriva davanti a Vanja e gli spara addosso, ma ci mette impegno e si prende una sufficienza ampiamente meritata. Però deve migliorare. (Dall’87° MARTINELLI SV)

RICHARLISON 7 – Ai primi 60 minuti da ectoplasma fanno da contraltare i successivi 15 da star, in cui apre la partita da rapace d’area e la chiude da copertina panini, mettendola nell’angolino con una sforbiciata imperiale. Eccolo qui il centravanti della verdeoro. (Dal 79° GABRIEL JESUS 6 – Prova un paio di inserimenti per segnare il 3-0)

All. TITE 6.5 – Nel primo tempo Stojkovic gliela incarta bene, poi nella ripresa esce tutta la qualità della sua squadra che ne segna due e poteva farne anche quattro. Bravo a non togliere Richarlison dopo un’ora di gioco molto difficile. Sulla carta erano i super favoriti insieme alla Francia: hanno dimostrato il perché.

Richarlison, Vinicius Jr. e Danilo Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Serbia

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Sul primo gol del Brasile dobbiamo dire che la respinta sul tiro di Vinicius è tutt’altro che impeccabile, però stasera fargli le pulci è veramente dura. Se la Serbia non sprofonda è anche – se non soprattutto – merito suo.

Nikola MILENKOVIC 5.5 – Nel primo tempo la sua prestazione è fin esaltante, con queste uscite profonde che bloccano le offensive del Brasile, ma nella ripresa sprofonda malamente.

Milos VELJKOVIC 5 – Il posizionamento perfetto non gli basta quando Richarlison mette le marce alte e segna due volte in 11 minuti.

Strahinja PAVLOVIC 6 – Promosso. Promosso perché mette in campo tutta l’arrogante dei suoi 21 anni e si gestisce alla grande contro un dribblomane Raphinha nonostante l’ammonizione dopo 6 minuti.

Andrija ZIVKOVIC 6 – Svolge il ruolo di esterno destro a tutta fascia, correndo a perdifiato su e giù. Stojkovic lo toglie per avere più offensività, ma sbaglia. (Dal 57° RADONJIC 5 – Non è tutta colpa sua, ci mancherebbe, ma dal suo ingresso la Serbia sprofonda)

Sasa LUKIC 6 – Detta i tempi, favorisce l’uscita palla abbassandosi sulla linea dei difensori e picchia a volontà, soprattutto Neymar. (Dal 66° VLAHOVIC 5.5 – Un ingresso difficile, all’interno di una partita che nasce e muore in pochi minuti)

Nemanja GUDELJ 6 – Silenzioso a metà campo. Finché rimane in campo riesce a limitare i danni. (Dal 57° ILIC 5 – Prendete la pagella di Radonjic e fotocopiatela)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 – Stojkovic gli lascia qualche licenza di uccidere, ma lui non riesce a fare quello che solitamente fa nella Lazio. Dal 70° poi è buio pesto.

Filip MLADENOVIC 6 – Una prestazione onesta. Sinceramente c’è poco da segnalare. (Dal 66° LAZOVIC 5.5 – Tenta di cambiare passo, ma non ci riesce)

Dusan TADIC 5 – Non brilla, il 3-5-1-1 abbottonato di Stojkovic tarpa le ali alla sua fantasia, e finisce per inabissarsi in una partita troppo difficile.

Aleksandar MITROVIC 5.5 – Nel primo tempo si esibisce in paio di aperture di livello, sventagliando 30 metri per i compagni in fascia, ma anche lui viene ampiamente limitato dalla formazione di Tite, che gli toglie tutti i rifornimenti. Troppo isolato. (Dall’83° MAKSIMOVIC SV)

All. Dragan STOJKOVIC 5 – Il piano-partita è perfetto, tanto è vero che nel primo tempo il Brasile crea pochissimo, poi commette l’errore imperdonabile di mollare gli ormeggi con Radonjic e Ilic e la marea carioca travolge lui e la sua squadra. Se alla fine contiene il divario deve ringraziare il portiere e la fortuna, manifestatasi nel palo e nella traversa di Alex Sandro e Casemiro.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Paura per Neymar: ko alla caviglia destra, esce in lacrime UN' ORA FA