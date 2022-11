Questa volta non brilla come contro la Serbia, ma ottiene 3 punti e si qualifica agli ottavi di finale con un turno di anticipo. E’ il Brasile di Tite che conferma il trend delle qualificazioni in Sud America – 18 partite giocate, solo 3 gol subiti – e anche contro la Svizzera si conferma squadra solidissima. In una partita non brillantissima i brasiliani creano poco, ma non subiscono un singolo tiro in porta confermandosi come formazione davvero arcigna. Con zero gol subiti dunque la squadra di Tite approda agli ottavi di finale con un turno di anticipo. A punire una Svizzera comunque anche lei molto solida e ben messa in campo è un gran gol di esterno di Casemiro, che sfrutta l’uno-due con Rodrygo per mettere dentro un gran gol quasi sotto l’incrocio a 7 minuti dalla fine. La rete dunque vale il passaggio del turno e condanna la Svizzera a doversela giocare – come nel 2018 – nell’ultima giornata con la Serbia. A meno di clamorose sorprese – ossia una contemporanea vittoria del Camerun sul Brasile – ai rossocrociati basterà anche un pareggio per passare il turno. Serbia invece costretta alla vittoria; così come – se vuole sperare – sarà costretto alla vittoria anche il Camerun. Insomma: gli elvetici, nonostante il ko, sono padroni del proprio destino e al momento i favoriti per il passaggio del turno