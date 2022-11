Tite lancia l’allarme. Lo fa alla viglia della sfida del Brasile contro la Svizzera, seconda uscita della sua Selecao dopo Su Neymar, contro la Serbia, c’è stato un rodeo di falli. Dobbiamo tutelare i grandi giocatori, se vogliamo lo spettacolo. L’entrata di cui si è parlato non è stata cattiva, il giocatore non voleva fare male. Una precedente però forse sì". Il commissario tecnico del Brasilelancia l’allarme. Lo fa alla viglia della sfida del Brasile contro la Svizzera, seconda uscita della sua Selecao dopo l’esordio vincente con la Serbia . Una partita in cui i verdeoro hanno convinto, ma dove hanno anche perso Neymar, uscito malconcio e con una caviglia gonfissima. Da qui Tite ha lanciato il suo appello alla FIFA e agli arbitri: “".

Non ho capito quanto Neymar si fosse fatto male e quando l’ho compreso, l’ho sostituito, ma ho sbagliato. Ney era già azzoppato quando ha partecipato con una giocata al primo gol. Avrei dovuto cambiarlo prima. E avrei dovuto togliere anche Danilo". Tite ha fatto anche autocritica: "

Tite non ha comunicato alla stampa chi sostituirà Neymar e Danilo. Il posto di Neymar però dovrebbe esser preso da Rodrygo; mentre quello di Danilo – anche il terzino della Juve come Neymar ha subito una brutta distorsione a una caviglia – è conteso da Eder Militao e Danio Alves.

Tite ha poi concluso comunque la sua conferenza stampa con parole di speranza per i tanti brasiliani che sono rimasti incollati alla questione Neymar in questi giorni: "Non sono un medico, ma sono sicuro che Neymar e Danilo ritorneranno a giocare in questa Coppa del Mondo".

