E così serve la ricostruzione del giorno dopo anche di quel momento. E sono gli stessi argentini a farla, accusando Van Dijk e compagni di provocazioni.

Ben quattro giocatori dell’OIanda, in particolare, si erano avvicinati all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, rivolgendogli gesti e parole poco gentili per cercare di indurlo all’errore. Ecco allora che dopo il rigore-liberatorio del Toro la vendetta è stata consumata da Nicolas Otamendi, che prima ancora di abbracciare i compagni ha rivolto un gesto beffardo nei confronti degli avversari.

Il difensore del Benfica ha poi spiegato tutto al termine del match: "Ho festeggiato in faccia agli olandesi perché uno di loro ad ogni rigore veniva a provocare i nostri giocatori". Otamendi ha poi fatto eco a Messi contestando la direzione di Lahoz prima di esaltare i meriti del portiere Emiliano Martinez: "C'era un fallo su Paredes prima della punizione dalla quale è nato il 2-2. Poi ai supplementari abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti, ma per fortuna abbiamo Dibu. Abbiamo vinto grazie a lui".

