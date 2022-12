addetto alla sicurezza caduto dagli spalti durante il quarto di finale di Kenya, John Njue Kibue, era in servizio Lusail Stadium quando è caduto dall'ottavo piano dello stadio che, peraltro, ospiterà la Argentina e la vincente della semifinale Francia-Marocco. Un'altra notizia che avremmo sperato di non raccontare. C'è stata un'altra morte in Qatar , durante i Mondiali, questa volta di undurante il quarto di finale di sabato sera tra Olanda e Argentina . L'addetto alla sicurezza, un 24enne arrivato dal, era in servizioquando è caduto dall'ottavo piano dello stadio che, peraltro, ospiterà la finalissima di domenica 18 dicembre trae la vincente della semifinale

Secondo quanto riportato dalla CNN, l'uomo non è morto sul colpo, riportando però ferite gravissime come fratture facciali, trauma cranico e fratture pelviche. Era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Hamad General di Doha, ma è spirato nelle ultime ore.

Gli organizzatori del torneo del Qatar stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta e forniranno ulteriori informazioni in attesa dell’esito delle indagini. [Comunicato ufficiale]

Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato alla caduta dell'addetto alla sicurezza. Lo hanno spiegato i familiari che hanno specificato di non aver ricevuto nessuna notizia dalla Al Sraiya Security Services, la società per cui John Njue Kibue lavorava.

Si tratta del secondo migrante morto dall’inizio del torneo. Un altro era deceduto in un incidente accaduto in un resort utilizzato dalla Nazionale dell'Arabia Saudita durante la fase a gironi.

