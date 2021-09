Aleksander Ceferin è un dirigente che, quando vuole, non le manda a dire. Fu durissimo contro Agnelli e tutti i club che avevano Infantino e la FIFA che pensano ad un Mondiale ogni due anni. A dirlo, però, era stato lo stesso n° 1 della FIFA che aveva confermato - nella giornata di mercoledì - lo studio per capire la fattibilità di questo progetto, perché a volerlo era C'è chi dice no, però, diceva una nota canzone del passato. Lo dicono Ceferin e la UEFA che fanno anche una previsione sul futuro di questo Mondiale giocato ogni due anni: “Non accadrà mai...” è un dirigente che, quando vuole, non le manda a dire. Fu durissimo controe tutti i club che avevano preso parte al progetto Superlega , è altrettanto duro controe lache pensano ad un Mondiale ogni due anni. A dirlo, però, era stato lo stesso n° 1 della FIFA che aveva confermato - nella giornata di mercoledì - lo studio per capire la fattibilità di questo progetto, perché a volerlo era l'88% delle Federazioni che avevano detto sì attraverso una votazione., però, diceva una nota canzone del passato. Lo dicono Ceferin e la UEFA che fanno anche una previsione sul futuro di questo Mondiale giocato ogni due anni: “

Le parole di Ceferin

Possiamo anche decidere di non giocare. Per quanto ne so, anche i sudamericani sono sulla stessa linea. Quindi buona fortuna con un Mondiale del genere. Penso che non accadrà mai perché è contrario ai principi fondamentali del calcio. Giocare ogni estate un torneo di un mese, per i giocatori sarebbe massacrante. Se è ogni due anni si scontra con i Mondiali femminili e con il torneo olimpico di calcio. [Ceferin al The Times]

Il valore del Mondiale è grande proprio perché si gioca ogni quattro anni, lo aspetti, è come le Olimpiadi, è un grande evento. Non vedo le nostre Federazioni supportarlo. Spero che tornino in sé, perché non ne vedo il senso. Non hanno chiamato e non ho ricevuto una lettera o altro. L'ho solo letto sui media

Queste le parole di Ceferin che tira fuori la UEFA da questo discorso, così come la Conmebol - suppone il dirigente sloveno - non entrerà. Se queste due Federazioni dovessero rinunciare a questa opportunità, sarebbe un Mondiale con sole Nazionali dell'Oceania, Nord America, Asia e Africa. Un Mondiale che non avrebbe senso di esistere...

