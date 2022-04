Dopo due anni di battaglia e sei mesi di attesa il commissario tecnico Louis Van Gaal torna a sorridere... Ecco il lietissimo annuncio:

"Il trattamento cui mi sono sottoposto ha funzionato, finalmente sono guarito"

Lo ha rivelato l'attuale ct dell'Olanda all’agenzia olandese ANP.

"Una volta concluso il ciclo di trattamenti, ho dovuto attendere sei mesi per verificare se avesse funzionato. Adesso, posso ufficialmente dire che è andata bene",

Il ct della Nazionale Orange, che guiderà fino ai Mondiali in Qatar (dal 2023 Ronald Koeman prenderà il suo posto), aveva rivelato in passato di essersi sottoposto a ben venticinque sedute di radioterapia:

"Non ho mai smesso di lavorare, raggiungevo l’ospedale di notte anche quando ero in ritiro con la squadra. Non volevo, però, che i miei calciatori sapessero che ero malato: la mia situazione avrebbe potuto condizionarli".

