Nell'ultima edizione del torneo calcistico più importante del globo in Russia, è stata la Francia di Mbappè, Pogba, Griezmann e mister Deschamps a trionfare per la seconda volta dopo il 1998. Campione del mondo in carica, la Nazionale transalpina sarà ancora la favorita in caso qualificazione, insieme all'Italia di Roberto Mancini Campione d'Europa e all'Argentina di Scaloni Campione del Sudamerica.

Per l'ultima volta, i Mondiali si giocheranno a 32 squadre, prima dell'allargamento epocale a 48 nell'edizione 2026 prevista in Stati Uniti, Messico e Canada. Prima di pensare al torneo centro-nord americano, tutto su Qatar 2022, la prima edizione autunnale nella storia del torneo.

Ad

Qatar (paese ospitante)

Germania (prima nel gruppo J)

Danimarca (prima nel gruppo F)

Brasile (primo nel gruppo "America del Sud")

Mondiali Wenger: "Fuorigioco automatico ai Mondiali? Possibile" 12/10/2021 A 19:16

Mancini: "Ho pianto anche per Vialli, stiamo diventando anziani..."

Mondiali La FIFA vuole un Mondiale ogni due anni: consultazioni il 30 settembre 20/09/2021 A 10:15