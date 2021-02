Sono oltre 6500 gli operai che hanno perso la vita in Qatar impegnati nella costruzione di stadi, strade, aeroporti, hotel e altre infrastrutture che renderanno possibile lo svolgimento del Mondiale di calcio del 2022. Una cifra mostruosa, venuta a galla grazia a un’inchiesta del quotidiano britannico “ Guardian ” che ha messo ancora una volta in discussione le condizioni pessime dei cantieri e gli scarsi diritti di cui dispongono i lavoratori nel Golfo.

Il Comitato organizzatore, in realtà, riporta “solo” 37 decessi tra i lavoratori direttamente legati alla macchina organizzativa di Coppa del Mondo, a partire dal 2010 - data dell’assegnazione della sede da parte dalla FIFA. I dati, purtroppo, come rivela il “Guardian” sono altri. L’80% delle vittime sono lavoratori stranieri: 2.711 quelli dall'India, 1.018 dal Bangladesh, 1.641 da Nepal e 557 dallo Sri Lanka, per un totale di 5.927. A questi sono da aggiungere i 824 cittadini pakistani che hanno perso la vita, come riportano i dati dell’ambasciata in Qatar.