Calcio

Calciomercato Advisor Qatar 2022 - Dalla B al Qatar in 6 mesi: Füllkrug, il "9 vero" che tiene in vita la Germania

MONDIALI 2022 - Niclas Füllkrug ha salvato la Germania dal baratro. L'unico centravanti puro della rosa dei tedeschi è subentrato dalla panchina ed ha acciuffato il pareggio contro la Spagna con un missile che ha lasciato Unai Simon sul posto. La sua è una storia incredibile. Convocato per la prima volta proprio per questi Mondiali, a 29 anni. Sei mesi fa giocava e segnava tanto in 2. Bundesliga.

00:01:48, un' ora fa