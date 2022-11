Calcio

Calciomercato Advisor Qatar 2022 - Tutti pazzi per Cody Gakpo. E' pronto per una big? Il Milan ci pensa per il post-Leao

MONDIALI 2022 - Uno dei protagonisti del secondo giorno della competizione iridata è stato Cody Gakpo con la maglia dell'Olanda. Il classe '99 del PSV, che ha numeri incredibili in questa stagione, è stato corteggiato dal Manchester United in estate poi ha preferito restare in patria per arrivare più preparato in Qatar. Ora è sul taccuino di tutti, compreso il Milan se dovesse perdere Rafael Leao.

00:01:32, 12 minuti fa