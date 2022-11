Calcio

Calciomercato Advisor Qatar 2022 - Yunus Musah, la mezzala '02 degli USA cresciuta in Italia che piace a Inter e Milan

MONDIALI 2022 - Gli USA hanno ottenuto da imbattuti il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno l'Olanda. La formazione del CT Berhalter è ricca di giovani talenti, come dimostra il dato dell'età media dell'11 titolare contro l'Iran: 24 anni e 320 giorni (record per questa edizione). Tra questi sta brillando la mezzala Yunus Musah, classe 2002. E' sul taccuino di Inter, Milan e altri club.

00:01:50, 20 minuti fa