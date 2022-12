Fenomenale, eppure da sempre incredibilmente divisivo. Cristiano Ronaldo non è mai stato uno da mezze misure, come dimostrano le reazioni estremamente contrastanti del mondo degli appassionati di calcio a margine dell'eliminazione del suo Portogallo dai quarti di finale del Mondiale per mano dell'incredibile Marocco. Non sono tardati ad arrivare i messaggi di vari protagonisti, tra cui anche quello del centrocampista dell'Inter